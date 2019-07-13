2019-07-13T10:18:11+03:00
Происшествия

Серьезный пожар около Рубцовска унес жизни двух людей

БОРЗОВ Денис
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В ночь на 13 июля в селе Веселоярске Рубцовского района загорелся частный дом. Возгорание унесло жизни двух людей. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, известно о пожаре стало во втором часу ночи. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь успел распространиться на придворные постройки.

Потушить пожар было непросто, больше часа 12 человек личного состава и 5 единиц техники спасали постройки от огня. После тушения пожара были найдены тела двух погибших.

- МЧС по Алтайскому краю еще раз напоминает гражданам — будьте крайне осторожны при обращении с огнем. Обратите внимание на тех, кто живет по соседству: возможно им нужна ваша помощь в обеспечении защиты от огненной беды. Особенно если это одинокие люди, пенсионеры, маломобильные граждане, многодетные семьи, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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