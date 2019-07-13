В Барнауле расширят мост и дорогу до улицы Кутузова

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-13T08:40:45+03:00

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Барнаульская объездная дорога скоро разгрузится. Дорожники уже расширяют мост через реку Барнаулку на шоссе Ленточный бор. Проезжая часть станет шире — из двух полос превратится в четырехполосную, это поможет избавить город от серьезных пробок.

Под мостом на время работ для безопасности будет ограничено движение. Но чтобы местные жители могли отправиться по своим делам, уже сделана временная переправа через реку. Поэтому ремонтные работы не должны вызвать серьезных неудобств для горожан.

Изменения коснутся не только моста, но и проезжей части до перекрестка с улицей Кутузова. Ремонтными работами занимается Барнаульское ДСУ-4. После реконструкции и обновления дорог автомобилисты смогут ездить по двум полосам в каждую из сторон.

На трассе также появятся тротуары, барьерные ограждения, новая разметка. Закончить все ремонтные работы планируется до октября 2020 года. По словам дорожников, на разгруженном участке будет происходить меньше аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU