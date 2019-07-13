В Барнауле подожгли ВАЗ на детской площадке

СЕГОДНЯ 07:37 2019-07-13T07:37:10+03:00

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В пятницу вечером, 12 июля, в Барнауле рядом с пятиэтажкой по адресу Малахова, 73 горел автомобиль ВАЗ красного цвета.

Об этом рассказали очевидцы в соцсетях в сообществе «Инцидент Барнаул». Причины возгорания пока не сообщаются, однако очевидцы предполагают, что машина могла быть подожжена из мести, так как была припаркована прямо на детской площадке.

На место пожара оперативно прибыла бригада спасателей МЧС, которая быстро ликвидировала огонь. О пострадавших также нет официальной информации, но, судя по всему, обошлось без жертв.

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В Барнауле прошло экстренное совещание по поводу серьезного пожара по адресу Северный Власихинский проезд, 60. Как сообщил Сергей Дугин, при пожаре пострадал мужчина 67-ми лет, он отравился продуктами горения, его госпитализировали в горбольницу №11 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU