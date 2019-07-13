2019-07-13T06:32:28+03:00
Спорт

В Барнауле пройдут соревнования по пляжному волейболу

БОРЗОВ Денис
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Пляж БарнаулаПляж БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ
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На барнаульском пляже проводятся любительские соревнования по пляжному волейболу. Очередной турнир пройдет 13 июля, на него приглашают всех желающих стать участником или зрителем подобного вида соревнований.

Посоревноваться в скорости, ловкости и реакции можно на поле спортивного комплекса "Первый”, который находится по адресу ул. Водников 1е.

Поучаствовать в спортивном событии можно без взносов на участие. Все команды будут состоять из двух человек. Всем участникам организаторы обещают подарки от спонсоров и хорошее настроение.

Регистрация команд начинается с 10.00. Начало турнира в 11.00

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Соревнования по автоспорту в дисциплине «дрифт» пройдут в Барнауле в субботу, 13 июля, почти на всей территории парковки перед ТРЦ «Галактика». На турнире ожидают сильнейших пилотов Сибири. Для болельщиков подготовили автовыставку и развлекательную программу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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