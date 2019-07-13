В Барнауле пройдут соревнования по пляжному волейболу
На барнаульском пляже проводятся любительские соревнования по пляжному волейболу. Очередной турнир пройдет 13 июля, на него приглашают всех желающих стать участником или зрителем подобного вида соревнований.
Посоревноваться в скорости, ловкости и реакции можно на поле спортивного комплекса "Первый”, который находится по адресу ул. Водников 1е.
Поучаствовать в спортивном событии можно без взносов на участие. Все команды будут состоять из двух человек. Всем участникам организаторы обещают подарки от спонсоров и хорошее настроение.
Регистрация команд начинается с 10.00. Начало турнира в 11.00
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ИСТОЧНИК KP.RU