Алтайские пенсионеры могут пройти обучение и получить желаемую должность

СЕГОДНЯ 05:49 2019-07-13T05:49:50+03:00

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В Алтайском крае более 400 пенсионеров пройдут получение и получат должность. До конца года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» будет обучено еще 900 жителей региона.

По информации управления по труду и занятости населения, пенсионеры-студенты даже получают стипендию в период обучения. Им выплачивают 13 тыс. руб каждый месяц. Власти выделили на выплаты более шести млн рублей.

В рамках данного проекта предпенсионеры проходят переподготовку и повышают квалификацию. Также сообщается, что для каждого жителя преклонного возраста подбирают индивидуальную форму обучения. Это позволяет пенсионерам учиться очно, заочно, а также дистанционно. Направления по обучениям самые разнообразные.

Эта инициатива входит в направление «Демография». Также по нему в Алтайском крае приобретено 15 автомобилей для доставки лиц старше 65 лет в больницу, проживающих в сельской местности, у которых выявлены отдельные неинфекционные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU