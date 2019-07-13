Алтайские пенсионеры могут пройти обучение и получить желаемую должность
В Алтайском крае более 400 пенсионеров пройдут получение и получат должность. До конца года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» будет обучено еще 900 жителей региона.
По информации управления по труду и занятости населения, пенсионеры-студенты даже получают стипендию в период обучения. Им выплачивают 13 тыс. руб каждый месяц. Власти выделили на выплаты более шести млн рублей.
В рамках данного проекта предпенсионеры проходят переподготовку и повышают квалификацию. Также сообщается, что для каждого жителя преклонного возраста подбирают индивидуальную форму обучения. Это позволяет пенсионерам учиться очно, заочно, а также дистанционно. Направления по обучениям самые разнообразные.
Эта инициатива входит в направление «Демография». Также по нему в Алтайском крае приобретено 15 автомобилей для доставки лиц старше 65 лет в больницу, проживающих в сельской местности, у которых выявлены отдельные неинфекционные заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU