В Барнауле пройдут крупные соревнования по дрифту

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-12T16:39:51+03:00

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Соревнования по автоспорту в дисциплине «дрифт» пройдут в Барнауле в субботу, 13 июля, почти на всей территории парковки перед ТРЦ «Галактика».

Об этом рассказали в соцсетях в сообществе «Barnaul22». На турнире ожидают сильнейших пилотов Сибири. Для болельщиков подготовили автовыставку и развлекательную программу.

Официальное открытие состоится в 12.30. Для начала участникам дают потренироваться с 10.00. Финальных заезды стартуют в 15:30.

На соревнования записалось много участников, поэтому впервые для таких масштабных автогонок организаторы перекроют почти всю уличная парковка возле ТРЦ. Территорию разделят сразу на несколько зон: гоночная трасса для спортсменов (дрифт), парк-стоянка участников гонки, развлекательные площадки от партнеров.

Вся зона мероприятия будет покрыта бесплатным Wi-Fi, также на площадке можно будет отдохнуть в мягких креслах и зарядить свой гаджет.

ИСТОЧНИК KP.RU