Семилетняя девочка пропала у реки в Бийском районе

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-12T15:46:58+03:00

Изменить размер текста: A A

11 июля в селе Фоминское Бийского района семилетнюю девочку унесло течением реки. Ведется поисково-спасательная операция.

Девочка была в гостях у подруги. Они с подругой убежали на реку играть с другими ребятами, не спросив разрешения. Возле села к берегу пришвартованы заброшенные баржи. Они стоят уже почти двадцать лет и почти полностью погрузились в воду. На эти плавсрества и отправились дети, чтобы поиграть. В какой-то момент девочка поскользнулась, не смогла удержаться на скользкой поверхности и упала в реку. Ее тут же унесло течением реки от берега. Дети не успели даже опомниться, чтобы помочь подруге, они побежали за взрослыми.

Поиски начались сразу же, но до сих пор пропавшую не удается найти. Уже второй день сотрудники МЧС исследуют дно реки Оби, местные рыбаки также пытаются оказать посильную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU