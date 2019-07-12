В алтайском селе продолжают прокладку водопровода

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-12T14:25:19+03:00

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В селе Новороманово Калманского района полным ходом идет ремонт водоснабжения. Всего на работы выделено из краевого и районного бюджетов около 64 млн рублей. Завершить реконструкцию планируют весной следующего года.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в прошлом году в селе установили 89 смотровых и два предбашенных колодца, проложили почти пять километров водопроводных сетей, и достроили две водозаборные скважины. В мае этого работники приступили к основному этапу г - прокладке водопровода общей протяженностью более семи километров.

-Капитальный ремонт и реконструкция изношенных водопроводных систем является важным направлением работы для повышения качества обеспечения населения Алтайского края чистой водой. Это особенно актуально это для сельских территорий, - отметил начальник отдела водоснабжения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Станислав Цыро.

ИСТОЧНИК KP.RU