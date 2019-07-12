2019-07-12T13:30:51+03:00
Общество

Виктор Томенко остался доволен работой полицейских Алтайского края

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
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В пятницу, 12 июля, в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю провели расширенную коллегию, на которой подвели работы органов внутренних дел за шесть месяцев 2019 года. Виктор Томенко поблагодарил полицейских «за позитивный итог огромной совместной работы».

За этот период МВД расследовало более 12 тысяч уголовных дел, из них более двух тысяч – тяжкие и особо тяжкие составы. Почти тысяча уголовных дел - преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Из оборота изъяли свыше 160 кг наркотических средств, из них более 20 кг — синтетические вещества. В целом преступлений стало меньше, по сравнению с прошлым годом.

Участились случаи повторных преступлений «молодняка» - несовершеннолетних жителей края.

- Необходимо объединить усилия управления по контролю за оборотом наркотиков и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и антинаркотических в муниципалитетах, обратив особое внимание на индивидуальную профилактику, — отметил Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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