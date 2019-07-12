2019-07-12T13:10:19+03:00
Общество

В Барнауле пройдет фестиваль Сабантуй

БОРЗОВ Денис
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В Барнауле пройдет Национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй. Он состоится 13 июля, на стадионе «Лабиринт» (ул. Юрина, 197), начало в 11.00.

В этом году Сабантуй состоится в 25 раз. В нем поучаствуют не только татары и башкиры, но и представители других национальностей, жители и гости Алтайского края.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в программе - выступления творческих коллективов, конкурсы, соревнования, выставка сувениров алтайских мастеров. Пройдет конкурс ума и красоты - молодые татарки и башкирки посоревнуются в конкурсе «Мисс Сабантуй». Кульминационным моментом Сабантуя станет борьба батыров (богатырей).

Мероприятие проходит в рамках государственной программы Алтайского края «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» на 2017 – 2021 гг. при поддержке правительства Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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