Алтайские стобалльники и отличники выбирают Алтайский государственный медицинский университет

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-12T10:17:40+03:00

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55 выпускников школ Алтайского края с высокими баллами ЕГЭ (240 баллов и выше) подали оригиналы документов в приемную комиссию Алтайского медицинского университета. Из них 4 человека – это школьники, набравшие 100 баллов ЕГЭ по одному из самых сложных профильных предметов, необходимых для поступления в медицинский вуз, – химии.

За прошедшую неделю изменился лидер рейтинга абитуриентов АГМУ, им стала выпускница Кытмановской средней школы Ксения Шефер, остановившаяся в шаге от 300 баллов. У Ксении 100 баллов ЕГЭ по химии, 96 баллов по русскому языку и 93 балла по биологии. Еще 10 баллов алтайская школьница получила дополнительно за аттестат с отличием. Таким образом ее общий балл – 299.

- Я решила стать врачом, потому что, по моему мнению, это одна из самых интересных и нужных профессий. Став врачом, я надеюсь приносить пользу другим людям. Моя двоюродная сестра работает фармацевтом, она также повлияла на мой выбор. Готовиться к ЕГЭ было достаточно сложно, но мне нравились предметы, которые я сдавала, и занятия приносили удовольствие. Набрать высокие баллы мне удалось благодаря моим учителям и репетиторам, которые привили мне интерес к предметам. АГМУ выбрала сразу, узнав про этот вуз в школе, на занятиях по профориентации, поступаю на лечебный факультет, – рассказал Ксения.

Еще три алтайских стобалльника – выпускница барнаульской школы №107 Анастасия Ширяева (297 баллов), Елена Лукьянчикова (279 баллов), окончившая барнаульскую гимназию № 40, и Мирон Гаврищук (265 баллов) из бийской школы №3 сделали выбор в пользу стоматологического факультета АГМУ.

В пятерку лидеров рейтинга абитуриентов АГМУ помимо Ксении Шефер и Анастасии Ширяевой вошли Кристина Ширяева (288 баллов), Кирилл Чепрасов (288 баллов) и Илья Вильгельм (283 балла).

В начале августа, после первой волны зачисления, поступившие на первый курс АГМУ алтайские школьники с результатами ЕГЭ 240 баллов и выше будут приглашены на встречу с ректором вуза Игорем Салдан, который вручит им медицинские халаты и именные фонендоскопы, а также сертификаты на получение повышенной стипендии в размере 120 тысяч рублей за год.

ИСТОЧНИК KP.RU