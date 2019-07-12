Некультурная столица: под Санкт-Петербургом нашли труп барнаульца

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-12T09:22:10+03:00

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В Ленинградской области у Финского залива обнаружили погибшего жителя Барнаула.

Как сообщили в информагенстве «Невские новости», в среду утром, 10 июля, под Санкт-Петербургом, в 33 километрах от Приморского шоссе, обнаружено тело 27-летнего мужчины. У погибшего два огнестрельных ранения в грудь. Около трупа на песке лежали два пистолета Макарова с двумя магазинами патронов и двумя гильзами.

Также рядом с барнаульцем обнаружена принадлежащая ему машина Kia Sportage, но в автомобиле видеорегистратор отсутствовал. Поблизости не было и камер видеонаблюдения. Известно, что мужчина хотел открыть свой бизнес по продаже велосипедов в Санкт-Петербурге, затем он переехал в Сочи, но скоро вновь вернулся в северную столицу, где погиб при странных обстоятельствах.

На данный момент тело мужчины находится в морге, проводится судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU