В Барнауле началась подготовка к Кубку мира по гребле
В столице Алтайского края началась подготовка к проведению II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования пройдут в 2021 году.
В четверг, 11 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел первое оргзаседание по вопросу подготовки к проведению в Барнауле второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В состав комитета вошли представители органов власти и, непосредственно региональная федерация гребли.
- Исходя из масштаба соревнований и количества мероприятий, которые нам предстоит провести, мы начинаем подготовку к этапу Кубка мира уже сейчас, - подчеркнул Виктор Томенко.
В этом деле важно все: начиная от инфраструктуры и заканчивая транспортной логистикой и медицинским сопровождением участников. Ожидается, что на турнир съедутся сильнейшие спортсмены со всего мира – это примерно около 700 участников из 65 стран мира. В том числе - порядка 150 параканоистов. Это значит, что необходимо обеспечить для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья доступную среду.
Радует уже то, что у нашего региона уже есть опыт проведения крупных соревнований по гребле – в сентябре прошлого года в Барнауле прошел Кубок чемпионов, на котором также присутствовали ведущие спортсмены со всего мира.
ИСТОЧНИК KP.RU
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