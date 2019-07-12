Авария с автобусом и грузовиком создала большую пробку в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-12T07:54:07+03:00

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Авария с грузовиком и пассажирским автобусом в краевой столице спровоцировала крупную автомобильную пробку.

Об этом сообщили в соцсетях в сообществе «Barnaul 22». ДТП произошло в пятницу, 12 июня, утром на пересечении улицы Попова и Павловского тракта, где столкнулись пассажирский автобус маршрута №20 и грузовик.

Как сообщают очевидцы, автобус по какой-то причине спровоцировал аварии, не дождавшись окончания маневра длинной фуры. Он также стал поворачивать на Павловский тракс и въехал под большегруз.

-Там частенько автобусы во второй ряд лезут сразу, не раз уже замечал,- отмечает местный житель Максим.

В результате аварии образовался серьезный затор в сторону центра Барнаула. О том, есть ли пострадавшие в данном ДТП, информации нет. Транспортные средства получили различные механические повреждения. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU