Уроженец Рубцовска признан виновным в вымогательстве 50 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-12T07:38:17+03:00

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Уроженца Рубцовска, бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского признали виновным в вымогательстве. Совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен обвинили его в том, что он требовал у них около 50 миллионов.

Леонид Маевский уже находится под арестом, рассматривался вопрос о его продлении. В поставновлении указано, что бывший депутат вымогал деньги «в период с 31 октября 2018 по 12 ноября 2018» сначала – в кафе на Кутузовском проспекте, а позже - в элитном ресторане на Смоленской площади, об этом сообщают РИА Новости.

По данным следствия, Маевский угрожал совладельцам известного банка, заявляя, что распространит сведения, которые могут навредить их правам и интересам.

Арестован бывший депутат Госдумы был еще в прошлом ноябре вместе со своим подчиненным Максимом Букиным. Однако детали дела не раскрывались. Обоим обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU