Трамвайные пути начинают ремонтировать в Барнауле на проспекте Красноармейском

СЕГОДНЯ 06:38 2019-07-12T06:38:06+03:00

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С вечера пятницы, 12 июля, в Барнауле начинается ремонт трамвайных путей в начале проспекта Красноармейского.

Как сообщают в пресс-центре при администрации города, планируется капитальный ремонт участка трамвайных путей, расположенных на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Ползунова.

- Таким образом, с 20 часов 12 июля и до 24 часов 21 июля будет закрыто движение транспорта по четной стороне проспекта в районе пересечения с Ползунова, - поясняют в МУП «Горэлектротранс».

На время ремонта изменится схема движения общественного транспорта: так трамвай №5 в пути следования исключит из маршрута проспект Красноармейский и будет ходить до Депо №1. Трамвай №1 также будет сворачивать на улицу Анатолия, до конечной «Депо №1». А вот маршрут №7 будет ходить без изменений.

Автобусы №2, 33, 65, 77, 80, 108 спускаясь с Горы, будут объезжать проблемный участок по улице Ползунова, далее через площадь Свободы на Пушкина и обратно на проспект Красноармейский. То же самое касается маршрутов №104, 111, 118, 123, 125.

Также по близлежащим улицам пустят автобусы №109 и 109оп, №40, №55.

ИСТОЧНИК KP.RU