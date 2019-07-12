2019-07-12T05:38:53+03:00
Общество

От холеры до сибирской язвы: через роллы могут передаваться возбудители опасных болезней

О контроле безопасности продуктов питания на примере роллов
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С развитием науки и техники значительно увеличилось разнообразие пищевых продуктов, включённых в рацион человека, появилось множество вариантов «быстрых» перекусов, одним из которых являются роллы.

Роллы — многокомпонентный пищевой продукт, и его невозможно полностью освободить от присутствия микроорганизмов без риска изменения вкусовых качеств.

Мясо птицы, которое используется в приготовлении роллов «чикен», содержит много белков, жира и воды, имеет рыхлую консистенцию, что способствует быстрому распространению и размножению в нём микроорганизмов.

Особенность роллов в том, что они не подлежат термической обработке и в процессе приготовления могут быть контаминированы микроорганизмами с рук повара и объектов внешней среды. Через роллы могут передаваться возбудители брюшного тифа, паратифов, сальмонеллёзов, дизентерии, эшерихиозов, ботулизма, холеры, бруцеллёза, туберкулёза, сибирской язвы, Ку-лихорадки и различных вирусных инфекций.

Кроме того, при употреблении в пищу заражённых роллов могут возникать пищевые токсикоинфекции, вызываемые Staphylococcus aureus и многочисленными условно-патогенными микроорганизмами. Причём обсеменение указанных продуктов микроорганизмами может происходить на всех этапах заготовки, хранения и приготовления. Известны случаи массовых отравлений, связанных с употреблением роллов, при этом география их постоянно расширяется.

Существуют разновидности роллов, приготовленных с использованием сырой или слабосоленой рыбы и морепродуктов. Такие роллы могут быть контаминированы не только микроорганизмами, но и возбудителями паразитарных болезней.

Специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно- производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводят микробиологические исследования пищевой продукции на широкий спектр показателей.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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