На доске за катером: Российский чемпионат по вейкбордингу стартует на Алтае

СЕГОДНЯ 04:58 2019-07-12T05:00:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Соревнования пройдут 12 и 13 июля на городском пляже на острове Помазкин. В них примут участие около 50 спортсменов из 23 регионов. В частности, трехкратный чемпион России Георгий Худницкий и чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира Никита Мартьянов.

Как сообщили в Минспорта Алтайского края, спортсмены выполнят сложные акробатические трюки, скользя на доске за катером. Они будут подниматься на высоту до 4 метров. Болельщики смогут наблюдать за зрелищными соревнованиями с пляжа.

Отмечается, что соревнования всероссийского уровня по вейкборду за катером в Барнауле проводят впервые. Ранее в городе проводился только чемпионат Сибири по кабельной версии этого вида спорта.

Кстати

В Барнауле вейкбординг развивается уже более 20 лет. Сборная края входит в пятерку сильнейших в стране. В 2013 году Евгений Бослер организовал вейк-парк. Первопроходцем в профессиональном вейкбординге на Алтае стал его сын Александр.

ИСТОЧНИК KP.RU