Аномальная жара в Алтайском краем сохранится по 15 июля

СЕГОДНЯ 04:15 2019-07-12T04:16:17+03:00

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С 12 по 15 июля на Алтае местами сохранится аномально жаркая погода. Температура превысит +30 градусов, сообщили в краевом гидрометцентре.

Сегодня, 12 июля, в регионе +25...+30, 13 и 14 июля будет еще жарче +26...+32. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами 12-17 м/с. При этом на выходных местами в предгорных районах дождь и гроза. В краевом центре в эти дни осадков не будет.

Напомним, что в связи с такой погодой местами в крае сохраняется пожароопасная ситуация. В западных районах - четвертый класс горимости, в Локтевском и Волчихинском районах - пятый класс (это чрезвычайная пожароопасность).

При такой погоде возможен рост пожаров, поэтому алтайские спасатели советуют быть крайне осторожными с огнем: не разводить костры, не сжигать траву, не бросать непотушенные окурки и спички.

ИСТОЧНИК KP.RU