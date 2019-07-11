2019-07-11T17:32:32+03:00
Происшествия

Барнаулец ударил водителя, который решил объяснить ему ПДД

Анна СЕМИНА
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Барнаульца осудили за то, что он в штыки принял нравоучения автолюбителя о правилах дорожного движения.

Дорожный конфликт произошел на одном из перекрестков столицы Алтайского края. Потерпевший решил объяснить оппоненту, что тот неправ и неверно трактует правила дорожного движения. Переполненный желанием донести до него информацию, он вышел из машины и уже начал поднимать руку, чтобы указать на знаки дорожного движения, расположенные в данном месте. Однако собеседник остро отреагировал на его намерения и кулаком ударил того в лицо.

- Потерпевший получил повреждения в виде двухстороннего перелома нижней челюсти, - сообщает помощник прокурора Железнодорожного района г. Барнаула Дарья Онопа.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему назначили один год ограничения свободы. Также возложили на него обязанность выплатить потерпевшему моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей, вызванный длительным лечением и восстановлением в медицинской организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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