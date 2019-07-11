Мать зарезала сына из-за пристрастия к алкоголю

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-11T17:06:35+03:00

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В Алтайском крае под суд пойдет 54-летняя женщина, которая собственными руками зарезала родного сына.

Трагедия произошла два дня назад, 9 июля, в одном из сел Ключевского района.

- Между женщиной и ее 30-летним сыном произошел конфликт на почве длительной психотравмирующей ситуации, вызванной поведением мужчины. Находясь в нетрезвом виде он неоднократно устраивал скандалы с матерью и применял в отношении нее насилие, - сообщают в пресс-службе Следственного управления следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Не выдержав этого женщина схватилась за нож. Сейчас она заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Проводится сбор доказательств. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU