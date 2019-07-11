Полицейские сфабриковали дело ради показателей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-11T16:43:47+03:00

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В Алтайском крае осудили полицейских, которые ради хороших показателей воспользовались служебным положением и сфабриковали дело.

Как установило следствие, все произошло в июне 2017 года в Рубцовске. Бывший начальник отдела участковых уполномоченных полиции и двое его подчиненных склонили местного жителя, за которым и так уже был установлен административный надзор, к имитации совершения административного правонарушения.

- Так как ранее этот мужчина уже трижды привлекался к административной ответственности, очередной его «проступок» довел его до уголовной ответственности, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Однако липовое дело выявили сотрудники УФСБ и тогда привлекли самих полицейских. Против них завели производство по статье «превышение должностных полномочий». Суд признал стражей правопорядка виновными и назначил бывшему начальнику отдела 2,5 года условно, а его подчиненным по два года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU