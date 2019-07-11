2019-07-11T14:03:04+03:00
Общество

Жителям пострадавшего от пожара дома дали воду

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителям барнаульской пятиэтажки, где в среду вечером, 10 июля, произошел пожар, подключили воду.

- В пострадавшем от пожара доме полностью восстановлено холодное и горячее водоснабжение, - сообщают в администрации Барнаула.

Помимо этого на данный момент продолжаются работы по ремонту электрооборудования и электросети. Также жителям дома пообещали восстановить сгоревшую крышу. Такое решение было принято сегодня на экстренном совещании в администрации.

- Принято решение о введении режима ЧС в Индустриальном районе, чтобы оперативно приступить к восстановительным работам, - завил глава города Сергей Дугин.

Также некоторым жителям бесплатно заменят входные двери. Их установят на 14 квартир, в которых во время работы пожарных они были испорчены. Остальным жильцам предоставят 50% скидку на приобретение и установку двери. Причем выбрать можно из каталога, обратившись в офис компании ООО «Дверидофф».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские сфабриковали дело ради показателей
Дороги перекроют в Барнауле в честь 25-летия возрождения епархии
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации
Алтайский минздрав знает, как решить проблему кадрового «голода»
Энергетики обнаружили 256 повреждений теплосетей в ходе испытаний по контуру Барнаульской ТЭЦ-2
Бывшего главного полицейского Алтайского края Торубарова заключили под арест
Пенсионерам пострадавшего от пожара дома оплатят новые двери
В Барнауле на три часа отключат светофоры на перекрестке
Барнаульские полицейские ищут мошенников-продавцов искусственного меха
Специалисты рассказали о преимуществах подготовки клинических психологов в АлтГУ
Крышу пострадавшего от пожара дома восстановят в ближайшее время
На Алтае изменят закон об охране пчел из-за их массовой гибели
На Алтае ожидается чрезвычайная пожароопасность
Барнаульская агломерация пополнилась Павловским районом
В Барнауле планируют возвести многоэтажки на пруду
В наукограде появится «Сквер Бийской крепости»