Жителям пострадавшего от пожара дома дали воду

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-11T14:03:04+03:00

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Жителям барнаульской пятиэтажки, где в среду вечером, 10 июля, произошел пожар, подключили воду.

- В пострадавшем от пожара доме полностью восстановлено холодное и горячее водоснабжение, - сообщают в администрации Барнаула.

Помимо этого на данный момент продолжаются работы по ремонту электрооборудования и электросети. Также жителям дома пообещали восстановить сгоревшую крышу. Такое решение было принято сегодня на экстренном совещании в администрации.

- Принято решение о введении режима ЧС в Индустриальном районе, чтобы оперативно приступить к восстановительным работам, - завил глава города Сергей Дугин.

Также некоторым жителям бесплатно заменят входные двери. Их установят на 14 квартир, в которых во время работы пожарных они были испорчены. Остальным жильцам предоставят 50% скидку на приобретение и установку двери. Причем выбрать можно из каталога, обратившись в офис компании ООО «Дверидофф».

ИСТОЧНИК KP.RU