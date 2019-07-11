Алтайский минздрав знает, как решить проблему кадрового «голода»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-11T12:43:18+03:00

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Министерство здравоохранения Алтайского края придумало, как можно решить кадровую проблему. В частности, привлечь «резервистов».

К ним относят пенсионеров, ушедших на заслуженный отдых заблаговременно, а также жителей других стран, пишет «Банкфакс». Так говорится в обращении к руководителям медицинских организаций о пополнении штатного состава.

В частности в этом документе говорится о рассмотрении вариантов с возвратом сотрудников, которые ушла в частные клиники. При этом рекомендации, каким образом их зазывать обратно, не даются. Однако и так понятно, что на это должны быть веские причины. Разумеется, материальные, в первую очередь, иначе, зачем возвращаться туда, откуда ты уволился?

Помимо этого предлагается вызвать на работу сотрудниц, находящихся в декрете. Конечно же, добровольно, но при содействии руководства. А для того чтобы уже действующие сотрудники не «сгорали» на своих местах, предлагается задействовать психологов.

ИСТОЧНИК KP.RU