Энергетики обнаружили 256 повреждений теплосетей в ходе испытаний по контуру Барнаульской ТЭЦ-2

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-11T11:57:08+03:00

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10 июля теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании завершило гидравлические испытания на прочность и плотность и основную часть текущих ремонтов 500 км тепловых сетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 и приступили к запуску горячего водоснабжения для потребителей. Всего энергетики обнаружили 256 повреждений на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения.

Период ремонтов и испытаний длился 24 дня – с 17 июня по 10 июля 2019 года. За это время выявили 256 повреждений, что на 34 больше, чем за тот же период 2018 года. 198 повреждений уже устранено, над остальными специалисты теплосетевого подразделения продолжают работать.

Такие испытания дают возможность заблаговременно выявить и устранить наиболее слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к внештатным ситуациям в следующем отопительном сезоне и повлекли бы за собой отключение тепла у сотен и тысяч жителей города в зимние морозы.

Всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 находится 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 учреждений образования и здравоохранения.

На сегодняшний день горячая вода подана всем потребителям, кроме 88 домов, 7 детских садов, двух больниц и одной школы - на участках теплосети к этим объектам выявлены повреждения в результате запуска ресурса, их устранят в ближайшее время.

Напоминаем, что из-за проведения реконструкции тепловых сетей под временным ограничением подачи горячей воды остаются:

по 15 июля — дом №15 по улице Горно-Алтайской;

по 15 июля — 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ;

по 15 июля — 2 многоквартирных дома по адресу проспект Комсомольский, 107 и 109 и детский сад улица Сизова 22;

по 16 июля — 24 многоквартирных дома, 2 детских сада и школа по улицам Северо-Западной, Чеглецова, Горно-Алтайской и проспекту Ленина в Октябрьском районе;

до 23.00 22 июля — 26 многоквартирных домов и 2 школы по улице Малахова и Павловскому тракту.

Также на одни сутки - с 10.00 часов 12 июля - будет ограничена подача горячей воды в два дома по адресам: ул. Попова, 89 и ул. Попова, 93.

Объекты, где ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения, а также дома, где ресурс подан раньше (зелёный цвет) заявленного срока — отмечены на карте.

Карта актуализируется в режиме реального времени, по мере устранения повреждений и завершения ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU