2019-07-11T11:45:30+03:00
Происшествия

Бывшего главного полицейского Алтайского края Торубарова заключили под арест

Анна СЕМИНА
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Олег ТорубаровОлег ТорубаровФото: Олег УКЛАДОВ
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Бывший главный полицейский Алтайского края генерал Олег Торубаров был доставлен в регион и заключен под стражу.

Об этом в четверг, 11 июля, сообщает ИА «Толк». По данным источника, Торубаров находится под арестом из-за уголовного дела возбужденого в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией Вадима Надвоцкого. Напомним, его задержали еще в ноябре 2018 года по подозрению в получении взятки.

Генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров занимал должность руководителя Главного управления МВД по Алтайскому краю в период с 2013 по 2018 год. Покинул регион в связи с тем, что был назначен на пост главы полиции по Республике Крым. О том, что его увольняют со службы стало известно в конце мая.

Официального подтверждения Следственного управления СК РФ по факту ареста Торубарова пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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