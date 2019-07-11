В Барнауле на три часа отключат светофоры на перекрестке

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-11T08:43:18+03:00

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В Барнауле 11 июля на пересечении улиц Северо-Западная и Юрина на три часа отключат светофоры.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, светофоры не будут работать с 13.00 до 16.00. Прекращение работы связано с проведением планового ремонта.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на дороге и соблюдать требования дорожных знаков.

Также, 12 июля в Барнауле на час перекроют участки пр-кта Социалистического и улицы Пушкина.

Движение ограничат из-за мероприятий, посвященных 25-летию возрождения Барнаульской епархии. Утром на площади Свободы состоится Божественная литургия на месте разрушенного Петропавловского кафедрального собора, которая продолжится Крестным ходом от площади Свободы до Свято-Димитриевского храма (пл.Спартака, 10).

С 11.00 до 12.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта по пр-кту Социалистическому на участке от ул.Пушкина до ул.Ползунова, а также ул.Пушкина от пр-кта Социалистического до здания №10 по пл.Спартака.

ИСТОЧНИК KP.RU