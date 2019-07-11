2019-07-11T07:51:45+03:00
Происшествия

Барнаульские полицейские ищут мошенников-продавцов искусственного меха

БОРЗОВ Денис
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Барнаульские полицейские ведут поиски двух мужчин, которые продавали шубы из искусственного меха, выдавая их за натуральные.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, жительница Барнаула во дворе дома увидела двоих мужчин, которые продавали шубы. Они предложили потерпевшей купить две норковые шубы за 50 тысяч рублей, при этом пообещав в подарок два комплекта постельного белья.

Пенсионерка привела мошенников в квартиру, отдала им всю сумму за две шубы. После этого в гости к женщине пришла соседка, которая увидела шубы и определила, что мех искусственный. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции отмечают, что нужно быть бдительными и обязательно проверять приобретаемые товары. Также по возможности нужно совершать покупки в установленных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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