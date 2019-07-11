На Алтае изменят закон об охране пчел из-за их массовой гибели

СЕГОДНЯ 06:39 2019-07-11T06:39:05+03:00

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Депутаты АКЗС на следующей сессии обсудят внесение изменений в закон о пчеловодстве. Речь идет о применении химических средств.

Об этом сообщил ИД «Алтапресс» со ссылкой на председателя Союза пчеловодов региона Сергея Тастана. Речь идет о пункте 8 статьи 13 «Организация охраны, рационального использования медоносных пчел и источников медосбора» Закона Алтайского края от 6 декабря 2010 года N 110-ЗС «О пчеловодстве». Химические добавки в сельском и лесном хозяйствах, если изменения примут, можно будет использовать на расстоянии 8 км от населённого пункта.

Пока закон предусматривает защитную зону в 300 метров от населенных пунктов.

Эксперт сообщает, что даже на таре из-под ядохимикатов написано о разрешенном радиусе в 7 км.

Напомним, в начале июля в Алтайском крае и других регионах прокатилась волна массовой гибели пчел.

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ИСТОЧНИК KP.RU