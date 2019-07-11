На Алтае ожидается чрезвычайная пожароопасность

СЕГОДНЯ 05:01 2019-07-11T05:01:42+03:00

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В Алтайском крае продолжает стоять аномально жаркая погода. Столбик термометра поднимается до +30 и выше.

В связи с этим по 12 июля местами в западных районах сохраняется высокая пожароопасность (четвертый класс горимости).

- При этом в Угловском районе пятый класс горимости, а в Локтевском и Волчихинском - чрезвычайная пожароопасность, - сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

При такой погоде возможен рост лесных, степных и бытовых пожаров. Спасатели советуют не разводить костры, не сжигать траву, не позволять детям играть с огнем, не бросать непотушенные спички и сигареты.

- Природные пожары представляют угрозу как садово-дачным обществам, так и населённым пунктам, объектам социального назначения и экономики. Любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями, - предупреждают в МЧС.

Телефон пожарно-спасательной службы - 101. Телефон доверия Главного управления МЧС по краю - (3852) 65-82-19.

ИСТОЧНИК KP.RU