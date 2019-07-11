Барнаульская агломерация пополнилась Павловским районом

СЕГОДНЯ 04:32 2019-07-11T04:40:15+03:00

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В Барнаульскую агломерацию теперь входит Павловский район. Соглашение о включении территории подписано 9 июля.

Как отмечает АиФ Алтай со ссылкой на администрацию краевой столицы, преимущества такого объединения – возможность для жителей Павловского района пользоваться услугами, доступными барнаульцам, и дополнительные варианты в выборе работы.

"Это позволит наладить более тесную работу в разных сферах для устойчивого роста уровня и качества жизни населения", - отметил глава Барнаула Сергей Дугин.

Также участники встречи обсудили взаимодействие с Тальменским и Калманским районами.

Отмечается, что на долю Барнаульской агломерации приходится 70 процентов основных фондов организаций, 65 процентов объема розничной торговли и разного рода потребительских услуг, почти половина регионального промпроизводства, более 50 процентов инвестиций в основной капитал.

ИСТОЧНИК KP.RU