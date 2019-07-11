В Барнауле планируют возвести многоэтажки на пруду

СЕГОДНЯ 04:13 2019-07-11T04:15:04+03:00

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Искусственный земельный участок планируют создать на пруду Лесном на реке Барнаулке и возвести там жилой комплекс.

Комплекс включает 29 многоэтажек, школу, детсад и спортивно-оздоровительный комплекс. Территория должна появиться в границах ул. Вербной, проезда Ангарского, ул. Краевой, проезда Канатного и шоссе Ленточный бор. Общая площадь комплекса неизвестна.

Минприроды объявило аукцион. Победителю предстоит не позднее 31 декабря 2021 года сделать планировку, инженерные изыскания и создать искусственный участок (намыв, отсыпка грунта и т.д). Непосредственно строительство предстоит завершить до 31 декабря 2028 года.

Прием заявок начат с 5 июля, но пока желающих нет. Итоги аукциона подведут 7 августа, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Отмечается, что такое количество новостроек в Барнауле сейчас не закладывают даже в проектах существующих земель.

ИСТОЧНИК KP.RU