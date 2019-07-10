В наукограде появится «Сквер Бийской крепости»

СЕГОДНЯ 16:09 2019-07-10T16:09:48+03:00

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В Бийске на пересечении улиц Советской и переулка Гилева появится новый «Сквер Бийской крепости», сообщает «Бийский рабочий».

Начальная стоимость контракта составляет около трех миллионов рублей. Деньги на реализацию этого проекта выделены «в рамках субсидии между бюджетами городских округов на выполнение работ по благоустройству на 2019 год», указано в документах.

К слову, проект благоустройства этого участка обсуждается еще с прошлого года. Тогда его представили наряду с проектами реконструкции других общественных территорий Бийска, заявленных на участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

Так в «Сквере Бийской крепости» установят урны и скамейки, заасфальтируют пешеходные дорожки и уложат тротуарную плитку на площади в 210 квадратных метров.

- Центром сквера станут «Окна времени» - архитектурные инсталляции на тему истории города, а также пушки Бийской крепости, которые сейчас установлены на улице Советской, рядом с бывшим стадионом «Авангард», - пишет издание.

Работы должны закончить до 31 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU