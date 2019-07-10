В Алтайском крае появятся современные школы на 1100 мест

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-10T13:13:25+03:00

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Школы, рассчитанные на 1100 учащихся, планируют построить в Бийске и Барнауле. Поручение о том, чтобы такое строительство рассмотрели, дал губернатор Виктор Томенко, сообщает «Бийский рабочий».

Современную школу в Бийске будут строить по проекту повторного применения, рекомендованном Минстроем России для тиражирования по всей стране. Планируется, что школы в Бийске и Барнауле сдадут к 2022 году.

К слову, помимо этого сейчас в Бийске строят новую четырехэтажную школу на 550 мест. В ней будут расширенные игровая (1800 кв. метров) и спортивная (более 4000 кв. метров) зоны.

- Еще одну школу на 500 мест в ближайшие два года начнут возводить в районе спуска на Зеленый клин, в микрорайоне 16а (напротив «Ленты). Новые образовательные учреждения должны разгрузить ныне действующие школы в микрорайонах АБ, Вокзал и Зеленый клин, а также и помочь решить проблему с обучением школьников в две смены, - пишет издание.

ИСТОЧНИК KP.RU