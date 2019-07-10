В бийском депо трамвай насмерть переехал газонокосильщика

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-10T12:22:22+03:00

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В Бийске произошло смертельное ДТП с участием трамвая. Во вторник, 9 июля, в наукограде на территории трамвайного управления (ныне МУП «Бийскгортранс») водитель электротранспорта насмерть переехала работника этого муниципального учреждения, который занимался выполнением своих обязанностей.

Подробности происшествия правоохранительные органы пока не сообщают. На месте работала следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все подробности и обстоятельства произошедшего. В дальнейшем будет дана оценка действиям работников «Бийскгортранса».

Как сообщили в сюжете Бийского телевидения, водитель трамвая двигалась задним ходом на территории трамвайного управления. По каким-то причинам она не заметила мужчину, который косил газон около путей, и наехала на него. В результате трагической аварии, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, не дождавшись помощи врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU