2019-07-10T11:56:37+03:00
Общество

Алтайские коммунисты хотят отмены обсуждения Генплана Барнаула

Юлия ЕВГРАФОВА
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Алтайское реготделение КПРФ высказала предложение об отмене публичного обсуждения генерального плана Барнаула. 9 июля они направили в комиссию по землепользованию и застройке администрации города соответствующий документ, сообщает «Политсиб.ру».

Причиной такого решения стали обсуждения, которые проводятся с грубейшими нарушениями предусмотренной законом процедуры. К тому же, в приложенной к плану документации нет необходимых сведений (расшифровок), либо они являются неполными.

К слову, партия не довольна и самим Генпланом. Потому что в нем прописан ремонт и реконструкция объектов улично-дорожной сети, на части из которых уже выполнены ремонтные работы. В итоге замечаний набралось 10 листов.

Сейчас коммунисты предлагают отменить общественные обсуждения и доработать Генплан. И только после этого предать проект огласке, чтобы барнаульцы смогли оценить проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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