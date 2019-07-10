2019-07-10T09:29:11+03:00
Общество

В барнаульском парке «Арлекино» появился открытый бассейн

Юлия ЕВГРАФОВА
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На днях в Барнауле заработал ещё один открытый бассейн. Теперь жители краевой столицы могут искупаться и позагорать в парке «Арлекино», сообщают в пресс-службе городской администрации.

В барнаульском парке «Арлекино», который находится на улице Георгия Исакова, 149а 7 июля заработал открытый бассейн. Это первый бассейн такого формата на территории Ленинского района. В этот день в честь его открытия организаторы провели для барнаульцев пенную вечеринку.

К слову, бассейн включает в себя две зоны - детскую (глубина 70 см) и взрослую (глубина 1,5 м). Общая площадь бассейна - 1 200 квадратных метров. Бассейн работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Для взрослых вход стоит 300 рублей, для детей от трех до четырнадцати лет -150 рублей. А для малышей, которым еще не исполнилось три года, вход бесплатный. Для всех посетителей предусмотрены лежаки и зонтики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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