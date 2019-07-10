2500-й абитуриент АГМУ подал документы на специальность «Фармация»

СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-10T08:25:27+03:00

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В приемной комиссии Алтайского медицинского университета продолжается прием документов от абитуриентов, выбравших обучение профессии врача в одном из лучших медицинских вузов Сибири.

9 июля в вузе принято 2500-е заявление, которое подано на специальность «Фармация». «Юбилейным» абитуриентом стал Александр Зайцев из Усть-Каменогорска (Республика Казахстан), поступающий на фармацевтический факультет Алтайского медицинского университета.

«Связать свою жизнь с медициной я решил не сразу. Рассматривал много вариантов своей будущей профессии, но решил пойти в медицину из-за успехов в изучении таких наук, как химия и биология. Почему именно фармация? У меня всегда было желание разбираться в медицинских препаратах на профессиональном уровне, приносить пользу людям. Мне очень много рассказывали об Алтайском медицинском университете, сложилось достаточно хорошее мнение об этом вузе, что поспособствовало выбору АГМУ среди множества других университетов. К сожалению, в моей семье нет ни одного врача, я буду первым, кто встанет на этот путь и, надеюсь, не последним. Может быть, стану основателем династии медиков. В свободное время я занимаюсь спортом, увлекаюсь чтением книг», – поделился будущий провизор Александр Зайцев.

Всего в этом году Алтайскому медуниверситету по специальности «Фармация» выделено 20 бюджетных мест, из них по свободному конкурсу – 14, а также 40 внебюджетных. В настоящее время на бюджетные места по свободному конкурсу оригиналы документов подали 12 человек.

Отметим, специальность «Фармация» относится к приоритетному направлению модернизации и технологического развития российской экономики.

Алтайский медицинский университет готовит провизоров на протяжении более 40 лет. За это время в вузе выпущено свыше 4 тысяч высококвалифицированных специалистов. Выпускники фармацевтического факультета АГМУ востребованы в Алтайском крае и других регионах России, за рубежом. Многие из них возглавляют аптеки и фармацевтические предприятия.

Для обучения провизоров в АГМУ созданы все условия: помимо профильной кафедры фармации в состав факультета входят кафедры общей и биологической химии, клинической лабораторной диагностики, фармакологии. Студенты фармацевтического факультета вместе с обучающимися других факультетов проходят медицинскую подготовку, занимаясь на высокотехнологичном оборудовании в симуляционном центре вуза и получая навыки оказания пациентам медицинской помощи. Вуз сотрудничает с крупными фармацевтическими компаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU