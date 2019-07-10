2019-07-10T07:56:28+03:00
Общество

ВТБ на четверть нарастил портфель привлеченных средств

Юлия ЕВГРАФОВА
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По итогам пяти месяцев 2019 года портфель привлеченных средств физлиц ВТБ с учетом инвестиционных продуктов вырос на 23% – до 4,82 трлн рублей.

Объем депозитов, накопительных и текущих счетов банка достиг 4 трлн рублей. Банк обеспечил более 65% прироста всего рынка частных сбережений, увеличив свою долю на 0,59 п.п. По данным Банка России, она превышает 14,8%.

Клиентская база ВТБ в сегменте привлеченных средств с начала текущего года выросла более чем на 10%. Наибольшим спросом у населения пользуются депозиты – на них приходится более 70% всего портфеля банка.

«Сберегательные продукты остаются одним из самых надежных финансовых инструментов для населения, это важнейший продукт, который мы предлагаем для наших клиентов. Наибольшим спросом пользуется сезонный промо-вклад «Время роста», условия по которому являются одними из лучших на рынке. ВТБ уже дважды продлевал срок его действия. Также мы наблюдаем рост интереса к накопительным счетам – более половины наших вкладчиков размещают на них свои сбережения», – отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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