2019-07-10T07:25:59+03:00
Общество

На месте «барнаульского разлома» почти достроили новое здание

Юлия ЕВГРАФОВА
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Вопреки всем запретам на месте так называемого «барнаульского разлома» продолжают строить новое здание. Так на Партизанской, 60 уже застеклили металлический каркас и обшили его панелями.

Строящееся здание в точности похоже на тот проект, что ранее показывали в интернете риэлторы, сообщают на «Алтайском портале недвижимости». За исключением того факта, что площадь здания слегка уменьшили. Арендаторов для нового помещения уже ищут. Информация о том, что в здании появится Макдональдс, не подтверждена.

К слову, металлический каркас на Партизанской, 60 появился еще месяц назад. Как сообщили в комитете по строительству, архитектуре и развитию города, объект возводился без разрешений и согласований. Но несмотря на это, здание практически достроено.

Напомним, здание, именуемое в народе как «барнаульский разлом», было снесено 17 августа 2016 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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