Группа «На-на» приглашает жителей Алтайского края на концерт

СЕГОДНЯ 06:50 2019-07-10T06:50:38+03:00

Фото: скриншот с видеоприглашения от группы «На-на»

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Уже на следующей неделе Заринск отметит главный праздник лета - День металлурга. На большом концерте для жителей Алтайского края выступят звезды отечественной эстрады.

Праздничные мероприятия, посвященные дню металлурга, пройдут на центральной площади Заринска 20 июля в 19:00. Так жителям края «Алтай-Кокс» советует не пропускать большой, интересный концерт. На нем выступят Игорь Корнелюк, Лолита Милявская и группа «На-на».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/719362" frameborder="0"></iframe> Приглашение от группы «На-на».

К слову, в своем видеообращении участники группы «На-на» приглашают жителей Алтайского края на масштабное празднование 40-летия города металлурга. Также артисты передают свои поздравления с профессиональным праздником и пожелания процветания, успеха, счастья и здоровья.

Участники группы «На-на» также отметили, что 20 июля всех гостей праздника ждет много хорошего настроения, музыки и драйва.

ИСТОЧНИК KP.RU