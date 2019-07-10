Группа «На-на» приглашает жителей Алтайского края на концерт
Уже на следующей неделе Заринск отметит главный праздник лета - День металлурга. На большом концерте для жителей Алтайского края выступят звезды отечественной эстрады.
Праздничные мероприятия, посвященные дню металлурга, пройдут на центральной площади Заринска 20 июля в 19:00. Так жителям края «Алтай-Кокс» советует не пропускать большой, интересный концерт. На нем выступят Игорь Корнелюк, Лолита Милявская и группа «На-на».
Приглашение от группы «На-на».
К слову, в своем видеообращении участники группы «На-на» приглашают жителей Алтайского края на масштабное празднование 40-летия города металлурга. Также артисты передают свои поздравления с профессиональным праздником и пожелания процветания, успеха, счастья и здоровья.
Участники группы «На-на» также отметили, что 20 июля всех гостей праздника ждет много хорошего настроения, музыки и драйва.
ИСТОЧНИК KP.RU