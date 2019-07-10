2019-07-10T06:48:30+03:00
Общество

В состав Барнаульской агломерации вошел Павловский район

Анна СЕМИНА
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Подписание соглашенияПодписание соглашенияФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Во вторник, 9 июля, было подписано соглашение о вхождении Павловского района в Ассоциацию «Барнаульская агломерация».

Документ на заседании Межмуниципального Совета Ассоциации подписали глава Барнаула Сергей Дугин и глава Павловского района Антон Воронов. Помимо этого были рассмотрены варианты по взаимодействию Ассоциации с Калманским и Тальменским районами.

- 10 лет назад Барнаул, Новоалтайск и Первомайский район подписали соглашение о создании Барнаульской агломерации. Главной целью создания агломерации является поддержание высокого уровня жизни населения трех муниципальных образований. Соглашение позволило проводить согласованную политику в финансово-экономической, градостроительной, социальной сферах, развивать совместную инженерную и транспортную структуру. Предпосылками формирования Барнаульской агломерации стали исторически сложившиеся тесные производственные, экономические, трудовые и культурно-бытовые связи г. Новоалтайска и Первомайского района с краевым центром - г. Барнаулом, - отметил Дугин.

Центральное преимущество агломерации, по его мнению, заключается в том, что она дает возможность для всех ее жителей пользоваться услугами, доступными для жителей больших городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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