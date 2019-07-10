2019-07-10T06:25:45+03:00
Общество

Волонтеры обустраивают туристическую тропу на кордоне Тигирек

Анна СЕМИНА
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Метки на туристической тропеМетки на туристической тропеФото: Тигирекский заповедник
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На кордоне Тигирек завершилась первая половина волонтерского лагеря. Его участники занимались обустройством новой туристической тропы.

Она получила название в честь Эрика Лаксмана - первого учёного естественно-научного профиля, посетившего Тигирецкий хребет с целью изучения местного ландшафта, флоры и фауны. В волонтерский лагерь вошли 13 добровольцев. Они занимались тем, что маркировали часть заповедного маршрута, а также установили стенды и аншлаги. Вместе с этим у них была удивительная возможность – просто увидеть прекрасный западный Алтай и подышать его свежим воздухом. А еще им показали фильм о Тигиреке.

- Я открыл для себя ещё один уголок Алтая. Там не такие горы как в Республике. Там другая красота: туманы на рассвете, цветущие горные луга, близость диких животных, места с интересной историей. Отдельное спасибо нашему «сэнсэю» Денису Соломахину, который личным примером вдохновлял нас на труд! Он и сейчас продолжает строить тропу! – рассказывает один из волонтеров Владимир Козьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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