Пожарным-добровольцам вручили очередной полный комплект

СЕГОДНЯ 06:02 2019-07-10T06:03:49+03:00

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Представители добровольных пожарных подразделений получили в подарок полные комплекты со всем обмундированием и не только.

Комплекты вручили сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, совместно с представителями Управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. В них входит: полный набор пожарной одежды на пять человек, пожарные рукава, лестницы и другое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ получила каждая дружина. Комплекты передали в Кытмановский и Новичихинский районы.

В ведомстве отмечают, что в самое ближайшее время такие же наборы будут переданы еще в 33 территориальных подразделений добровольной пожарной охраны.

- Финансовые средства на оснащение предусмотрены в соответствии с действующей государственной программой Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы». Стоит сказать, что добровольцы ежедневно участвуют в тушении пожаров на своих территориях, в своих населенных пунктах, и их оснащение мы держим на особом контроле, - подчеркнул начальник Управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Николай Шнайдер.

Вручение полного обмундирования добровольцамФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В текущем году за счет краевого бюджета планируется закупить дополнительное пожарно-техническое вооружение для добровольных формирований, боевую одежду пожарного и снаряжение.

ИСТОЧНИК KP.RU