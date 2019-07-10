2019-07-10T06:03:49+03:00
Общество

Пожарным-добровольцам вручили очередной полный комплект

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Вручение полного обмундирования добровольцамВручение полного обмундирования добровольцамФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

Представители добровольных пожарных подразделений получили в подарок полные комплекты со всем обмундированием и не только.

Комплекты вручили сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, совместно с представителями Управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. В них входит: полный набор пожарной одежды на пять человек, пожарные рукава, лестницы и другое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ получила каждая дружина. Комплекты передали в Кытмановский и Новичихинский районы.

В ведомстве отмечают, что в самое ближайшее время такие же наборы будут переданы еще в 33 территориальных подразделений добровольной пожарной охраны.

- Финансовые средства на оснащение предусмотрены в соответствии с действующей государственной программой Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы». Стоит сказать, что добровольцы ежедневно участвуют в тушении пожаров на своих территориях, в своих населенных пунктах, и их оснащение мы держим на особом контроле, - подчеркнул начальник Управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Николай Шнайдер.

Вручение полного обмундирования добровольцам Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вручение полного обмундирования добровольцамФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В текущем году за счет краевого бюджета планируется закупить дополнительное пожарно-техническое вооружение для добровольных формирований, боевую одежду пожарного и снаряжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
2500-й абитуриент АГМУ подал документы на специальность «Фармация»
На довыборы в парламент Алтайского края добавилась еще одна партия
ВТБ на четверть нарастил портфель привлеченных средств
На месте «барнаульского разлома» почти достроили новое здание
Лобовое столкновение легковушки и «Газели» произошло на Алтае
Группа «На-на» приглашает жителей Алтайского края на концерт
В состав Барнаульской агломерации вошел Павловский район
Волонтеры обустраивают туристическую тропу на кордоне Тигирек
Микробиологический ликбез: психрофильные бактерии
Учителям Алтайского края повысят зарплаты с 1 сентября
В Барнауле хотят раскопать и увековечить фундамент Петропавловского собора
Барнаульцам сообщили, где в городе появится первая велодорожка
«Чья-то бывшая»: бийчане пытаются определить вид змеи, обнаруженной на дороге