В Барнауле хотят раскопать и увековечить фундамент Петропавловского собора

СЕГОДНЯ 04:22 2019-07-10T04:22:14+03:00

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Участники общественной организации «Гражданский патруль» предложили раскопать и музеефицировать фундамент Петропавловского собора в Барнауле, сообщает «Амител».

На имя главы города Сергея Дугина общественники уже направили свою просьбу произвести раскопки там, где до 1935 года располагался собор Петра и Павла.

Активисты также хотят, чтобы фундамент здания музеефицировали и включили этот объект в список культурного наследия. Эту инициативу поддержал Барнаульский и Алтайский митрополит, глава Алтайской митрополии Сергий. Он также отметил, что разрешение на проведение археологических работ от Минкульта уже получено.

Аргументируя свою инициативу, «Гражданский патруль» приводит в пример музеефикацию фундамента Троицкого собора в Бийске, который впоследствии стал еще одной достопримечательностью города.

К слову, Петропавловский собор стал первым каменным зданием города, построенным в 1771 году. Он подчеркивал основную композицию исторического центра краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU