2019-07-10T03:56:45+03:00
Общество

Барнаульцам сообщили, где в городе появится первая велодорожка

Юлия ЕВГРАФОВА
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Уже в этом году в Барнауле появится первая велодорожка. Ее создадут на аллее по улице Георгия Исакова. Об этом в ходе онлайн конференции сообщил министр транспорта края Александр Дементьев.

С вопросом об инфраструктуре для велосипедистов к министру обратился житель краевой столицы Юрий Подольский, сообщается на сайте Алтайского края.

- Только чудо позволяет избегать аварии с велосипедистами на дороге. Когда идет колонна автомобилей, а впереди едет велосипедист, то первая машина объезжает его, вторая уворачивается от него, а третья проходит прямо. И дело тут не в культуре вождения. За многочасовую поездку водитель переходит на «автомат», поэтому появление на дороге велосипедиста для него всегда неожиданность, - написал барнаулец.

К слову, первая велодорожка в Барнауле появится благодаря программе «Формирование городской среды», а также просьбам жителей города. Она будет расположена по улице Георгия Исакова от Малахова до Матросова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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