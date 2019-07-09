2019-07-09T15:26:57+03:00
Общество

Зарплату учителей на Алтае поднимут до 28 тысяч рублей

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Алтайским учителям начнут начислять зарплату по новой модели. Кроме того, будет увеличена окладная часть увеличится.

Как сообщил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко на прошедшей пресс-конференции, с нового учебного года заработная плата педагогов вырастет, в среднем, до 28 тысяч рублей.

По данным «МК на Алтае», в настоящее время оплата труда педагогов зависит от дополнительных и стимулирующих выплат, которые начисляются на эту самую базовую ставку. Ставка составляет 2 тыс. 950 рублей. С 1 сентября заработная плата будет начисляться по отраслевой модели, а фиксированный минимальный оклад вырастет до 7010 рублей.

- Будет три источника: оклад, компенсирующая и стимулирующая часть, которые показывают качество труда человека. На это из краевого бюджета будет выделено дополнительно почти 500 миллионов рублей. Они пойдут на выравнивание и повышение окладной части. В целом на конец декабря средняя заработная плата будет в районе 27-28 тысяч, - отметил Максим Костенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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