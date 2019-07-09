2019-07-09T13:47:20+03:00
Происшествия

В Барнауле объявили в розыск 21-летнего парня

Анна СЕМИНА
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Дмитрий ПомыткинДмитрий ПомыткинФото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю
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Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю объявило в розыск 21-летнего жителя Барнаула Дмитрия Помыткина.

Молодой человек в октябре прошлого года ушел из своего дома и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение неизвестно. У следователей есть все основания полагать, что в отношении него могло произойти преступление, предусмотренное статьей уголовного кодекса «Убийство». В связи с этим, проводятся необходимые следственные и оперативные-розыскные мероприятия. В частности ведется поиск парня.

Его приметы: на вид 20-25 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые средней длины. Во что Помыткин был одет, когда его видели в последний раз – не уточняется. Если же кому-то известны обстоятельства его исчезновения или местонахождение, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 29-80-94 или 02.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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