2019-07-09T13:14:17+03:00
Спорт

Спортшколе по гребле подарили новый автобус для детей

Анна СЕМИНА
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Автобус для спортшколы Костенко (фото: пресс-служба министерства спорта Алтайского края)Автобус для спортшколы Костенко (фото: пресс-служба министерства спорта Алтайского края)
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Спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко в Барнауле подарили новый автобус для перевозки детей.

Торжественная передача транспорта состоялась во вторник, 9 июля, на гребном канале. В присутствии детей, ключи передали директору спортшколы Юрию Морозову. Это новый автобус вместимостью 22 человека. Он был приобретен министерством спорта Алтайского края за счет средств, выделенных дополнительно из краевого бюджета в 2019 году.

- Стоимость покупки составила почти два миллиона рублей, - добавляют в пресс-службе ведомства.

Это уже второй автобус. Первый презентовали спортшколе по конькобежному спорту «Клевченя». В скором времени еще два передадут в пользование Алтайскому училищу олимпийского резерва и Центру спортивной подготовки сборных команд Алтайского края.

- Автобус, переданный в школу Костенко будет использоваться для доставки детей на тренировки и соревнования, - добавляют в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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