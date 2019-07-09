2019-07-09T08:41:09+03:00
Происшествия

15-летнего велосипедиста сбили в Барнауле

Анна СЕМИНА
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ЛИАЗ сбил 15-летнего велосипедистаЛИАЗ сбил 15-летнего велосипедистаФото: Олег УКЛАДОВ
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Во вторник, 9 июля, в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 15-летний велосипедист.

Авария произошла утром, в 10.10 по местному времени. В районе дома №78 по проспекту Ленина. На вызов незамедлительно выдвинулся экипаж ДПС ГИБДД Барнаула.

- Предварительно установлено, что 60-летний водитель ЛИАЗа сбил 15-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщают в пресс-службе ГУВД по Барнаулу.

В результате удара подросток получил травмы и был госпитализирован в Городскую больницу №1.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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